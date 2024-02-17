Beylikdüzü Kavaklı Meydanı projesinde 2. etap başladı

Beylikdüzü Belediyesi’nin Yakuplu, Gürpınar ve Kavaklı Mahallelerini kapsayan ‘3 Köy 3 Meydan’ projesinin Kavaklı ayağında ikinci etap çalışmaları başladı. Mülkiyeti belediyeye ait binanın yıkımıyla başlayan çalışmaları inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kavaklı’da komşularımıza verdiğimiz sözü en kısa sürede yerine getireceğiz. Onların güzel vakit geçirecekleri alanları oluşturacağız. Kavaklı’nın çehresini değiştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından çalışmaları devam eden “3 Köy 3 Meydan” projesinin Kavaklı ayağının birinci etabı tamamlanarak ikinci etabına geçildi. Alandaki çalışmalar meydanda bulunan ve mülkiyeti belediye ait binanın yıkımıyla başladı. Bin 600 metrekarelik alana sahip meydanın birinci etabında, vatandaşlar için dinlenme alanı ve yürüyüş yollarının yanı sıra çocuklar için de oyun parkının bulunduğunu ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ikinci etabın da kısa sürede tamamlanacağının müjdesini verdi.

“KAVAKLI’NIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Çalışmaların devam ettiği alanda incelemelerde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bu bölgemizdeki çalışmaların birinci etabını bitirerek hizmete açmıştık. Şimdi bu yıkımla ikinci etabın çalışmalarını başlatıyoruz. Kavaklı’da komşularımıza verdiğimiz sözü en kısa sürede yerine getireceğiz. Onların güzel vakit geçirecekleri alanları oluşturacağız. Kavaklı’nın çehresini değiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.