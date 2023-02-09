Beylikdüzü İskenderun'da 'Çadır Kent' kuruyor

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, iki büyük depremin ardından başlattığı yardım çalışmalarını sürdürürken, şimdi de Hatay’ın İskenderun ilçesinde 70 bin metrekarelik bir alanda “Çadır Kent” kurmak için kolları sıvadı.HATAY (İGFA) - Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’a arama-kurtarma ekibi ve yardım tırlarını ulaştıran belediye, şimdi de Hatay’ın İskenderun ilçesinde “Çadır Kent” kuruyor.

Toplamda 70 bin metrekarelik alanda kurulacak Çadır Kent’in 34 bin metrekarelik ilk etabında; 250 çadır, 54 konteyner, 11 adet sanayi tipi jeneratör ve aydınlatma, tuvalet, duş, yemekhane ve mutfak yer alacak.

Böylelikle deprem bölgesindeki vatandaşların barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçları karşılanacak.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla Beylikdüzü, deprem bölgeleri için tek yürek olduğuna dikkati çekerek, "Pazar İstanbul Afet Sonrası Lojistik Destek Merkezi ve Kapalı Barınma Alanı’nda toplanan yardımları depremden en fazla etkilenen illerden olan Hatay’a gönderdik. Binlerce gönüllü komşumuz, ekiplerimizle birlikte cansiperane çalışarak yardımlarını ulaştırmaya, kolilemeye ve yardım tırlarımıza yüklemeye devam ediyor.Yardım tırlarımız doldukça deprem bölgesine doğru yola çıkıyor. Bir yandan arama-kurtarma ekibimiz de bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte Hatay’daki deprem bölgesine ulaşan ekiplerimiz, depremden etkilenen vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde konaklaması için Çadır Kent kurulumuna başladı. Burada mutfağımızı da kuracağız. Yardımlaşma ve dayanışma ile yaralarımızı saracağız” diye konuştu.