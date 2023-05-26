Beyaz eşyada iç satış arttı, ihracatta sert düşüş oldu

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, Nisan'da beyaz eşya satışları altı ana grupta yüzde 27 artarken ihracat yüzde 54 düştü. Üretim yüzde 13 azalırken, Ocak-Nisan döneminde üretim yüzde 5 geriledi.İSTANBUL (İGFA) - Beyaz eşyada Nisan'da iç satışlar 841 bin adetle yüzde 27'lik artış gösterirken dış satışlar 1 milyon 59 bin adetle yüzde 54 gerileme kaydetti. Söz konusu veri geçen yıl Nisan'da 2 milyon 301 bin adet olmuştu.

Yılın ilk 4 ayının toplamına bakıldığında sektör olarak altı ana ürün grubundaki üretim bir önceki döneme göre yüzde 5’lik bir daralmayla 10 milyon 770 bin adet olarak gerçekleşti.

Yurt içi satışlar yüzde 14 artarak 3 milyon 179 adete ulaşırken, ihracatı yüzde 24 daralarak 6 milyon 699 adete geriledi.