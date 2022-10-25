BESOB'tan 'Kent Hali' çıkarması

Bursa Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (BESOB) Yönetim Kurulu, Türkiye’nin en büyük sebze ve meyve hallerinden birisi olan Bursa Hikmet Şahin Kent Hali’ni ziyaret etti.BURSA (İGFA) - BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ile beraberindeki BESOB Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Hikmet Şahin Kent Hali’ni ziyaret etti.

Günün ilk saatlerinde Hikmet Şahin Kent Hali’nde olan BESOB Başkanı Bilgit ile beraberindeki yöneticiler, hal esnafının sorunları ve taleplerini yerinde dinledi.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Bilgit, seçimin akabinde BESOB’a üye esnaf ve sanatkar ziyaretleriyle, esnafın nabzını tuttuklarını söyledi. Bilgit, “Göreve talip olduğumuz zaman da dile getirdiğimiz gibi esnafımızın, meslektaşlarımızın sesinin daha gür çıkması adına çalışıyoruz. Bu bağlamda bugün hal ve pazarcı esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik. Gün ağarırken yaptığımız ziyarette, kardeşlerimizin taleplerini ve önerilerini bizzat aldım ve çözümleri için ivedilikle çalışacağımızı dile getirdik” dedi.

“BENZİN İSTASYONU SORUNUNU ORTADAN KALKACAK”

Küçük veya büyük fark etmeksizin kendilerine iletilen her soruna aynı özenle yaklaştıklarının altını çizen Fahrettin Bilgit, “Hal esnaflarımızın bize ilettikleri arasında öne çıkan talep, benzin istasyonu eksikliği oldu. Haklı bir talep. Benzin istasyonunun bulunmayışı, esnafımızı her seferinde yakıt alabilmek için beş kilometre kadar bir yol katetmeye itiyor. Sorunun giderilmesi adına, gerekli izinlerin alınması için her kademede çalışacağız. Esnafımız artık kendisini yalnız hissetmeyecek. Sorunu ister büyük olsun ister küçük olsun her koşulda ve durumda onların taleplerinin hızla çözümü için bu makamdayız. Görevimizi bu bilinçle yürüteceğiz” diye konuştu.