BESOB'tan Kahramanmaraş'a moral ziyareti

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) heyeti, geçtiğimiz yıl yaşanan ve Asrın Felaketi diye adlandırılan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Depremlerin ilk anından itibaren Kahramanmaraş’a yaptıkları yardımlar için BESOB’a ve Bursalı esnafa teşekkür eden Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (KMESOB) Başkanı Ahmet Kuybu, Kahramanlıklarla dolu olan bu şehrin esnaf teşkilatı adına Bursa esnaf teşkilatına ve Bursa esnafına yürekten teşekkür ediyorum” dedi.BURSA (İGFA) - BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanları Gaziantep’in ardından, geçtiğimiz yıl yaşanan ve Asrın Felaketi diye adlandırılan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ı ziyaret etti

BESOB heyeti, Kahramanmaraş’taki temasları kapsamında ilk olarak KMESOB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kuybu, yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanlarıyla bir araya geldi.

KMESOB hizmet binasındaki görüşmede konuşan ve Bursa heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyet dile getiren KMESOB Başkanı Kuybu, “Sizleri ağırlamak bizler için ayrı bir mutluluk. Bursa’mızın bizde yeri farklı ve ayrı. Bu süreçte Bursa teşkilatımız ihtiyaç olanı bizlere gönderdi. Başkanımız bize ‘neye ihtiyacınız varsa onu gönderelim’ dedi. O dönemde en çok çadıra ihtiyaç vardı. Sağ olsunlar ilk andan itibaren çadırları temin ederek bizlere yardımcı oldular. Kahramanlıklarla dolu olan bu şehrin esnaf teşkilatı adına Bursa esnaf teşkilatına ve sizlere, deprem sonrasında sağladığınız tüm destekler için tüm kalbimle teşekkür ediyorum” dedi.

“BURADAKİ ACIYI ANLAMAK İÇİN BİR DEĞİL BİN GÜN YETMEZ”

KMESOB Başkanı Kuybu nezdinde depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileten BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, “Deprem döneminde temellerini attığımız ve sonrasında kardeş birlik protokolü imzaladığımız KMESOB’u ziyaret etmek, bölgedeki esnafımıza geçmiş olsun demek, hayırlı işler dilemek bizleri hem mutlu etti hem de hüzünlendirdi. Daha geçtiğimiz yıl çok ama çok büyük bir afet yaşayan bölgede binlerce canımız gitti. Bugün, şehrimizde ticaretin hareketlilik kazandığını görmek, bizleri gelecek adına umutlandırdı. Bursa esnafı olarak her zaman ve koşulda elimiz Kahramanmaraş’ın üzerinde olacak, desteğimiz her daim sürecek. Yaraları birlikte saracağız. Buradaki durumu ve acıyı anlamak için bir değil, bin gün yaşamak lazım. Tekraren yürekten söylüyorum ki ihtiyacınız ne varsa destek olmaya hazırız. Esnaf teşkilatı toplumun temel taşıdır. Esnafı ayağa kaldırmak da bu koltuklarda oturan bizlerin en temel vazifesidir. Bu bilinçten ayrılmamak boynumuzun borcudur. Büyük afetin yıl dönümünde Kahramanmaraş’ımıza, depremden etkilenen tüm illere ve milletimize geçmiş olsun diyoruz” diye konuştu.

IMEP Programı kapsamında BESOB ve Kahramanmaraş ESOB deneyim paylaşımı toplantısı gerçekleştirildi. İki kurumun program kapsamında yaptığı faaliyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu, Kahramanmaraş ESOB tarafından yapılan çalışmalar yerinde incelendi.

“HER ŞEHİDE BİR İLMEK” PROJESİNE DESTEK

BESOB heyeti KMESOB ziyaretinin ardından Kahramanmaraş Turan İlkokulu’nda öğrencilerle buluştu. Bursalı esnafın destekleriyle hazırlanan paketleri öğrencilere takdim eden Bursa heyeti, okul tarafından başlatılan “Her Şehide Bir İlmek” projesi kapsamında hazırlanan Türk Bayrağı için de birer ilme