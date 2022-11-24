BESOB esnaf buluşmalarını sürdürüyor

Bursa'da İstanbul Caddesi’ndeki oto yedek parçacılar ve oto tamircileri, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit’i ve beraberindeki heyeti ağırladı.BURSA (İGFA) - Bursa'da esnafın sorunlarını yerinde dinleme ve ortak akılla çözüm önerilerinin görüşülmesi adına hayata geçirilen 'BESOB Esnaf Buluşmaları' tüm hızıyla sürüyor.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit bu kapsamda; Bursa Yedek Parçacıları Odası Başkanı Alper Kurtuluş'un da katıldığı ve Sevtar Otomotiv'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada, İstanbul Caddesi üzerindeki esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Cadde üzerinde yürütülen ve planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere firmalarında yaşadıkları kalifiye eleman sorunlarına dikkati çeken cadde esnafı, BESOB’da köklü bir değişimin yaşandığının, sadece bu buluşmayla bile anlaşılabileceğini söyledi.

“83 BİN KİŞİLİK BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

İstanbul Caddesi’nin Bursa’nın İstanbul’a açılan kapısı konumunda olduğuna vurgu yapan BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, buluşmaya ev sahipliği yapan Sevtar Otomotiv yetkililerine teşekkür etti. “Yaptığımız saha ziyaretlerinde gördüklerimizi ve bize iletilenleri not ederek, ilgililerle paylaşıyoruz” diyen Başkan Bilgit, “Bu buluşmaya kadar üç buluşma daha gerçekleştirdik. Çok verimli buluşmalardı. Oradaki notlarımızı ilgililerle paylaştığımız gibi bugün, buradaki notlarımızı da ilgililerle paylaşacağız. Bizim için ortak akıl olmazsa olmaz. Her ne yapacak olursak olalım ortak akılla karar almaya gayret ediyoruz; çünkü biz 83 bin kişilik büyük bir aileyiz. Bu ailenin fertlerinin sorumluğu omuzlarımızda. Değişim dedik, dönüşüm dedik ve gayret ettik. Göreve talip olarak aslında biz bir fitil ateşlemiştik. Bugün geldiğimiz noktada da bu değişim ve dönüşümün yansımalarını olumlu manada görmek bizleri mutlu etti. Bu şevk ve heyecanla çalışmalarımızı son ana kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

Buluşmaların bölge bölge devam edeceğini belirten BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, BESOB’u ortak akılla, hep birlikte yönetmeye devam edeceklerinin sözünü verdi.