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Beşir Ayanoğlu, Mardin’i ticaret merkezi yapacak

GÜNDEM 15.11.2023, 17:42
Beşir Ayanoğlu, Mardin’i ticaret merkezi yapacak

2009-2014 tarihleri arasında Mardin’de Ak Parti Belediye Başkanlığı yapan Beşir Ayanoğlu Artuklu ilçe belediyesi için Aday Adayı Başvurusunda Bulundu.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)
M. Beşir Ayanoğlu, ailesi ve geniş bir katılımla adaylık başvurusunu Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin’e sundu.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Artuklu Belediye Başkanlığı için resmi başvurusunu gerçekleştiren eski belediye başkanı M. Beşir Ayanoğlu, yaptığı açıklama da; “ aday adaylığı başvurumuzda bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Birbirinden kıymetli isimlerin ve özellikle siyaseti onlardan öğrendiğimiz tecrübeli büyüklerimizin de içinde olduğu bu sürecin hayırla sonuçlanmasını temenni ediyorum” dedi.

Ayanoğlu,  yakınlarıyla birlikte gerçekleştirdiği başvurusu sonrasında yaptığı açıklamada; şunları söyledi:  AK Parti iktidarı ile hep büyüyen ve gelişen Türkiye paralelinde Artuklu ilçemizin gerek ekonomi gerekse istihdam ve turizm alanında iyi bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için tüm gayreti gösterecek, enerji ve birikime sahip olduğunu ifade etti.

Siyasette tecrübe sahibi olduğunu belirten Beşir Ayanoğlu, 2009-2014 yılları arasında Mardin belediye başkanlık görevini yaptığını söyledi.

5 yıl boyunca Mardin’e yaptığımız hizmetler ortada olduğunu ifade eden Ayanoğlu,” O dönemde alt yapıdan üst yapıya duvar yapımından çöp istasyona, hayvan barınağından belediye garajına 12 tane büyük parktan belediyede kronikleşmiş belediye alacaklarına kadar tek tek belediyede çözülmesi gereken bütün sorunları çözdük” ifadelerini kullandı.

Mardin Siyasetindeki daralmayı çözeceğiz 
 Siyaset yapan eleştirilir mantığına katıldığını kaydeden Ayanoğlu, şunları söyledi.”  Siyaset yapıyorsanız muhalifleriniz olacaktır. Eleştirinin olmadığı bir yerde başarı elde edilemez. Son 10 yıldır Mardin’i yakından takip ediyorum.  Ben kimseyi eleştirme babında söylemiyorum. Bütün yönetimler çok iyi işler yapmıştır ama son 10 yıldır sürekli belediyelerde istikrarlı olmadı sürekli başkanlar değişti. Şehirde daralmaya ve kilitlenmeye neden oldu. Bu daralmayı bu kilitlenmeyi çözmek için birilerinin bir şekilde müdahale etmesi gerektir. Siyaset bir risk işidir. Eğer bu riski göze alamazsanız şehir büyümez ve refahı artmaz” ifadelerini kullandı.

Mardin’i ticaret merkezi yapacağız

Belediyeler şehrin lokomotifi olduğunu vurgulayan Ayanoğlu açıklamalarına şöyle devam etti.” .  Belediyeler şehrin yaşayanlarını arkasına alır onları sürükler. Biz 2009-2014 yılında bunu gerçekleştirdik.  Sadece sit alanı altyapı yapı projesi için bizde 1 yıl devam etti. 370 km uzunluğunda içme suyu, kanalizasyon altyapısını tamamladık ve şehri turizme hazır hale getirdik. Biz 2009 yılında yola çıktığımızda 3 hedefimiz vardı.  Mardin’i turizm, eğitim ve sağlık şehri olmalıdır. Şimdi geldiğimiz noktada ise Mardin bir ticaret şehri olmalıdır. Hangi evin kapısını çalarsanız mutlaka bir üniversite mezunu ve bir iş arayan bir genç vardır. Bunun önüne geçmek için mutlaka istihdamı arttırmak için yeni projeler üretmeliyiz. Ben hiçbir zaman popülist davranmadım.  Biz 2009-2014 yılında 5 yıl başkanlık sürecinde 41 projeye imza attık. Kısmet olurda bu görevi bize verilirse 2029’a kadar hazırladığımız yeni projelerimiz vardır. İnşallah bunları hayata geçireceğiz. İnşallah Artuklu ilçemizi daha ileri seviyeye taşıyacağız. Seçilirsek 40-50 tane projeyi hemen hayata geçireceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu. 

AK Parti İlçe Binasındaki konuşmasının ardından kendisini dışarıda bekleyen kalabalık gruba seslenen AK parti Belediye başkanı Aday Adayı Ayanoğlu, Artuklu ilçesini temsil etme yetkisinin kendisine verilmesi halinde artık her Artuklu’nun sesi olacağını söyleyerek, herkesin desteğini istedi.

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