Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar tutuklandı!

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında yakalanarak adliyeye sevk edilen belediye eski başkanı Murat Hazinedar tutuklandıİSTANBUL (İGFA) - Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 2014 ve 2018 yılları arasında başlatılan soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye eski Başkanı Murat Hazinedar ile 2 zanlı "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından tutuklandı.

Haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edilen 8 şüpheli ise sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Hatırlanacağı gibi, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da olduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul merkezli Çanakkale, Ankara ve Ordu'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 16 şüpheli gözaltına alınmış, operasyon sırasında adresinde bulunmayan eski Başkan Murat Hazinedar ise Kastamonu'da yakalanarak İstanbul'a getirilmişti.