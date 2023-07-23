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Beşeri tıbbi ürünlere yüzde 30 zam!
GÜNDEM 23.07.2023, 09:43
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri Temmuz ayında yüzde 30,5 oranında artırıldı.ANKARA (İGFA) - Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 euro değeri temmuz ayında yüzde 30,5 oranında arttırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi.
Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 48,41 TL olurken, diğer ürünlerde ise barem değeri 25,30 TL oldu.
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