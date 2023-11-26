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BES'ten ikramiye tepkisi: Önce eşek çalındı, sonra buldum diye geri getirildi

GÜNDEM 26.11.2023, 12:10
BES'ten ikramiye tepkisi: Önce eşek çalındı, sonra buldum diye geri getirildi

Birleşik Emekliler Sendikası (BES) Başkanı Mahmut Şengül yaptığı yazılı açıklama ile emekli maaşlarına verilecek zam ve emeklilere verilecek 5 bin TL ikramiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - BES Başkanı Mahmut Şengül, Ocak ayında emekli maaşlarına verilecek zammın belli olacağını anımsatarak, "Ocak ayı öncesi emekliye 5 binTL’ lik yardımdan çalışan emekliler faydalanamamıştı. İktidar önce çalışan emeklinin eşeğini çaldı, sonra buldum diye geri getirdi sevindirdi. Yani 5 bin TL'lik yardım zaten hakkımızdı lütuf değildi. Asıl mesele Ocak ayında belirlenecek zamda" dedi.

"Tuzun koktuğu en düşük ev kirasının emekli maaşının iki katı olduğu, 12 TL'ye yükselen simitin bile artık lüks olduğu bir süreçte sadaka değil insanca yaşayacak ücret istiyoruz" diyen Başkan Şengül, "Birleşik Emekliler Sendikası olarak Ocak ayı sonrası tüketim maddelerine gelecek zammı da hesaba katarak Açlık sınırının 17 bin TL, yoksulluk sınırının 50 bin TL'ye ulaştığı günümüzde en düşük emekli maaşının 18 bin 500 TL'ye yükseltilmesini, bunun taban ücreti olmasını ve bütün emeklilere ayrımsız yüzde 50 zam verilmesini ve emekliye iki bayram verilen bayram parasının asgari ücret oranına eşitlenmesini talep ediyoruz. Bu talebimiz bir ihtiyaç olmaktan çıkıp yaşamımızı idame ettirmek için zorunluluk haline gelmiştir" diye konuştu.

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