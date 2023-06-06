BES Genel Başkanı Şengül: Seçim bitti, geçim derdi başladı

Birleşik Emekliler Sendikası (BES) Genel Başkanı Mahmut Şengül, emeklilerin her türlü haklarına taleplerine yer veren aday için taraf olduklarını belirterek, "Seçim derdi bitti, geçim derdi başladı. Sendikal çalışmalara ve örgütlülüğe enerjimizi harcayalım" çağrısında bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -

Kısa adı BES olan Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül, emeklilerin halen örgütlü olmanın önemini kavrayamadığını söyledi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Şengül, seçimler öncesi emeklilerin sosyal, kültürel ve ekonomik hakları için emeklilerin taleplerine cevap veren programında bu taleplere yer veren adaya bir emekli örgütü olarak taraf olduklarını, ancak taraflılıklarının partizanlık üzerinden değil 15 milyon Emeklinin yaşam standartını yükseltmeye yönelik olduğunu belirtti.

Seçim sonuçlarının emeklilerin halen örgütlü olmanın önemini kavrayamadığı ve örgütlü hareket edince taleplerinin karşılanacağı gerçeğini algılayamadığı açıkca görüldüğünü belirten Şengül, "Oysaki Avrupa'da emeklilerin yaşam standartlarının yüksek olması Avrupa'daki emekli kitlesinin örgütlü olmasından ve örgütlü hareket etmesinden kaynaklı. Seçim derdi bitti, geçim derdi başladı. Bu sebeple artık sendikanın bu Whatsapp sayfasında parti politikalarını yada bir parti sempatizanlığı yapmak yerine enerjimizi 15 milyon emekliyi örgütlemeye ve örgütlü hareket etmeye harcayacağız. Bu gerekçelerle sayfamız bir siyasi parti sempatizanlığı açısından değil.Sendikal çalışmalara ve örgütlülüğe enerjimizi harcayalım" çağrısında bulundu.

Şengül, bu çağrının 21 yıldır emekliyi toplumun en yoksul kitlesi haline getiren mevcut iktidarı eleştirmeyecekleri anlamına gelmeyeceklerinin altını çizdi.