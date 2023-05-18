Bergama'ya 5 yıllık alan yönetim planı

UNESCO Dünya Mirası Bergama için hazırlanan ve 2023-2028 yılları arasında yürürlükte kalacak olan Alan Yönetim Planı’nda; 6 amaç altında, 253 faaliyet içeriği belirlendi. Bergama’ya ait Dünya Miras Alanı’nın yerel toplumla birlikte sürdürülebilir biçimde korunmasının önemine vurgu yapıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bergama ilçesinde 5 yıllık alan yönetim planı imzalandı.

Haluk Elbe Toplantı Salonu’nda Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Yönetim Planı’nın Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu Toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantı Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve Bergama Alan Başkanı Dr. Emre Ataberk’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Yeni beş yıllık dönem yönetim planı katılımcıların değerlendirilmesine sunuldu.

Kültürel, koruma ve turizm çalışmaları hedef ve stratejilerini ortaya koyan Alan Yönetim Planı için Belediye Başkanı Hakan Koştu ve Alan Başkanı Dr. Emre Ataberk birlikte pasta kestiler.

BAŞKAN KOŞTU; “YERELDE TURİZM GELİRLERİMİZİ ARTIRMALI, ESNAF VE VATANDAŞIMIZI TURİZMDEN KAZANAN KONUMA GETİRMELİYİZ”

UNESCO Dünya Mirası Bergama’nın tarihi ve kültürel değerlerine işaret eden ve göreve geldikleri ilk günden bu değerlerin gün yüzüne çıkarılmasına yönelik çok kapsamlı çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Bir dünya projesi olan Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projemiz ile tescilli yapılarımıza yönelik başlattığımız restorasyonlarla Bergama’mızın değerlerini bir mücevher gibi parlatmaya devam ediyoruz. UNESCO Dünya Mirası şehrimizi hedeflerimiz ve stratejilerimiz doğrultusunda korumaya, geliştirmeye ve turizme hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Tarihi ve kültürel değerlerimizi korurken, sürecin içerisine vatandaşlarımızı ve esnafımızı da dahil etmenin son derece önemli olduğu bilinci ile çalışıyoruz. Yaşayan tarih, yaşayan bir turizm ve turizm gelirlerinden yerelde en üst seviyede kazanç elde edebilen bir Bergama oluşturmamız gerektiğinin farkındayız. UNESCO Dünya Miras Alanı Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı’nın Yönetim Planı’nın 2023-2028 yıllarını kapsayacak olan revizyonuna İzmir Kalkınma Ajansı’da önemli bir destek sunmuştur. Yönetim Planı’nın hazırlanmasını üstlenen danışmanlık firmasına, Bergama Alan Başkanlığı’na planı belirlenen süre içerisinde titizlikle hazırladıkları için teşekkür ederim” dedi.