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Bergama 'Tır ve Kamyon Garajı'na kavuştu

GÜNDEM 03.01.2023, 15:34
Bergama 'Tır ve Kamyon Garajı'na kavuştu

UNESCO Dünya Mirası Bergama, cadde ve sokaklara gelişi güzel bırakılan tır ve kamyonlardan kurtuluyor. Sırada Galericiler Sitesi var. Tır ve Kamyon Garajı dualarla hizmete açıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde halka vermiş olduğu vaatlerinden birisi daha gerçek oldu.

Tır ve Kamyon Garajı’nın hizmete girmesi için bir süredir devam eden çalışmalar tamamlandı. Garaja geçiş için gerekli olan 18 metre uzunluğunda, 5,5 metre genişliğindeki köprünün inşaatı bitti. Garajın hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törende dualar edildi. Kurban kesildi. Törene Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İlçe Kaymakamı Avni Oral, Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyt Umutlu, Aşkın Uyar, Oda Başkanları ve protokol üyeleri ve esnaflar katıldı.

BAŞKAN KOŞTU; “SIRADA GALERİCİLER SİTESİ VAR. SÖZÜNÜ VERDİĞİMİZ PROJELERİ BİR BİR YAPIYORUZ”

Tarihi kent Bergama’da cadde ve sokaklara gelişi güzel bırakılan tır ve kamyonların, ilçede yaşayan herkes için sorun oluşturmaya başladığına, bu görüntülerin UNESCO Dünya Mirası Bergama’ya yakışmadığına ve beraberinde güvenlik sorunu da getirdiğine dikkat çeken Başkan Koştu, “Göreve geldiğimiz ilk günden söz verdiğimiz projelerimizi yapmak için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Ankara’ya her gittiğimde projelerimizin yapımı için çok önemli mesafeler alıyoruz. Bu projelerimizden birisi de Tır ve Kamyon Garajıydı. Yapımı için önündeki engelleri tek tek kaldırdık. Garajın süratle yapılmasıyla vatandaşlarımızı düzensiz parklardan kurtarmakla birlikte, tır ve kamyoncu esnafımızın can ve mal güvenliğini de sağlamış oluyoruz” dedi.

KAMYON VE TIRLAR MAHALLE ARALARINA, CADDE VE SOKAKLARA BIRAKILAMAYACAK

İlk etapta 150 araç kapasiteli olarak planlanan ve ihtiyaca göre kapasite artırımı yapılacak garaj, Bakırçay Bölgesi’ne hizmet edecek. Garajın yıllardır yapılması için beklediğini, ama bir türlü yapımının başarılamadığını söyleyen Başkan Koştu, “Bu projenin startını vermek ve tamamlamak bize nasip oldu. Yapımı için gereken görüşmeleri süratle tamamladık. DSİ’den kanal boyu yol ve beton sulama kanalı üzeri köprü geçiş izinlerini ısrarlı takiplerimiz neticesinde aldık. Yıllardır bekleyen bu engelin aşılmasıyla Tır ve Kamyon Garajı için yeşil ışık doğmuş oldu. Bugün gelinen noktada her şeyi tamamlanan Tır ve Kamyon Garajı’mız, İslamsaray Mahallesi Vakıflar üstü mevkiinde hizmete girdi. Garajımız, yaklaşık 13 bin metre kare alana sahip” dedi.

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