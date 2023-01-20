Bergama İzmir Büyükşehir'in çöpünü istemiyor

Harmandalı çöplük alanın dolması üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bergama’ya çöp taşınması yönündeki planlama çalışmalarına Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu sert çıktı.İZMİR (İGFA) - İzmir Harmandalı’nda yer alan Düzenli Katı Atık Tesisi’nin kapasitesinin dolmaya başlaması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı ve Bornova ilçelerine ait çöpleri Bergama Düzenli Katı Atık Tesisi’ne taşınması yönünde yaptığı planlama ilçede infial ile karşılandı.



Başta Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu olmak üzere vatandaşlar böyle bir şeyi asla kabul etmeyeceklerini dile getirmeye başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin merkez ilçelere ait çöpleri Bergama’ya taşıması yönündeki planlamaları değerlendiren Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e seslenerek, bu yöndeki planlamaların durdurulması çağrısında bulundu.

BAŞKAN KOŞTU; “BÜYÜKŞEHİR’E OLUMSUZ CEVABIMIZI YAZDIK. BERGAMA BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇÖP DEĞİL, HİZMET BEKLİYOR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu planı için Bergama Belediyesi’ne yazı yazdığını söyleyen Başkan Koştu, “Resmi yazı bize geldi. Biz olumsuz görüş bildirdik. Asla metropolün çöpünün Bergama’ya gelmesini istemiyoruz. Tarihi kadim şehrimiz Bergama, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde. Tarihi ilçemize 100 kilometreden karayolu ile suları akıtıla akıtıla çöplerin getirilmesi olacak iş değil. Sayın Soyer, bu planlamasından vazgeçsin. Biz Bergama olarak Büyükşehir Belediyesi’nden merkez ilçelerin çöpünün taşınmasını değil, ilçemize hizmet edilmesini bekliyoruz” diye konuştu.