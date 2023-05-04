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Bergama'da trafik çilesini bitiren hamle

GÜNDEM 04.05.2023, 16:06
Bergama'da trafik çilesini bitiren hamle

Bergama’nın dört gözle beklediği ve trafiğe verilen çevre yolunda inceleme yapıldı.İZMİR (İGFA) - Bergama çevre yolunda giriş ve çıkış kavşak düzenlemelerinin de yapılabilmesi için Bergama’nın yeni çevre yolu trafiğe verildi.

Trafiğe verilen yolda inceleme yapıldı.

Uzun yıllardır trafik sorununa neden olan çevre yolu ihtiyacı artık giderildi. Çevre Yolu’nun ilk kez trafiğe verilmesi ardından yolda inceleme yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, AK Parti İzmir Milletvekili adayı Kerem Ali Sürekli, Belediye meclis üyeleri, Karayolları yetkilileri ve basın mensupları hep birlikte inceleme gezisi gerçekleştirdi.

TIR, KAMYON VE TRAFİK ÇİLESİ BİTTİ, BERGAMA’NIN YOLLARI ARTIK DAHA GÜVENLİ, DAHA KONFORLU HALE GELDİ

3 gidiş, 3 geliş şerit olarak inşa edilen Bergama’nın yeni çevre yolu ile uzun yıllardır beklenen, kangrene dönüşmüş çevre yolu çilesi bitmiş oldu.

Kadim şehir Bergama’nın büyümesi, gelişmesi ve çevre illerle ticari ilişkilerinin artması, İstanbul- İzmir Otobanı’nın faaliyete geçmesi, ayrıca Balıkesir, Manisa, Akhisar, Kınık, Soma ve Kırkağaç ile Türkiye geneli yapılan taşımacılıkta Bergama’nın bir kavşak noktası konumunda olması acilen yeni bir çevre yoluna ihtiyacı ortaya çıkarmıştı. Uzun yıllardır yapımı için büyük uğraşlar verilen Bergama Çevre yolu inşaatı, Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun 2019 Yerel Seçimleri’nde göreve gelmesi ile birlikte masaya yatırıldı. Başkan Koştu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve bölge milletvekillerinin desteği ile yürüttüğü ısrarlı çalışmalar çevre yolu projesine hız kazandırdı. Ve çalışmaları tamamlanan çevre yolunun trafiğe açılması ile Bergama şehir içi trafiği rahat bir nefes almaya başlamış oldu.

“SIRADA ADNAN MENDERES BULVARI’MIZ VAR”

Bergama Çevre Yolu’nda trafik işleyişinin başlaması ardından uzun yıllar Bergama çevre yolu olarak faaliyette bulunan, büyüyen ve gelişen Bergama ile birlikte şehir içerisinde kalan Adnan Menderes Bulvarı düzenlemesine sıra geldiğini belirten Bergama Beleiye Başkanı Hakan Koştu, “Yeni çevre yolumuzun hizmete girmesi ile trafik çilemiz, hava kirliliğine neden olan egzoz dumanı, karbon salınımı sorunu önemli ölçüde ortadan kalkmış oldu. Şimdi Adnan Menderes Bulvarı’mızda yeni düzenleme yapacağız. Daha önce hemşehrilerimize sözünü verdiğimiz yeni düzenlemesi, ışıklandırması, peyzaj çalışması ile Bergama’mız yeni bir cazibe merkezine ve şehir içi caddeye kavuşmuş olacak” dedi.

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