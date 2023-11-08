Bergama'da meteor taşı bulundu!

İzmir'de Bergama Göbekli mahallesinde ikamet eden arı üreticisi Osman Memeci, Kozak Aşağıcuma Mahallesi'nde ormanlık alandaki arılarına bakım yaparken meteor taşı bulduğunu iddia etti.Tahsin TUNA / İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bergama ilçesinde arılarına bakım yapan bir üretici meteor taşı bulduğunu öne sürdü.

Arı üreticisi Osman Memeci, meteor taşının küçük olmasına rağmen çok ağır olduğunu öne sürerek, ilgilenmek isteyenlerin kendisine ulaşmasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Memeci, açıklamasında, "Kozak Aşağıcuma Mahalesi'ndeki Ormanlık alana arıları götürmüştüm. Çadırın etrafına arılar girmiş mi diye taşları toplamıştım. Fakat farklı bir taş gözüme ilişti. Bunun farklı birşey olduğunu fark edip aldım arabaya koydum. Kozak bölgesinin meteor oluşumuyla ilgili duyumlarım vardı. Yumruk kadar küçük bir taşın gülle ağırlığında 3 kilogramdan fazla olup mıknatıslı olması iddiamı doğruluyor" dedi.