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Benzine zam geliyor!
GÜNDEM 23.01.2024, 11:13
Motorinin litre fiyatına gelen 1,15 TL'lik zammın ardından benzine de 1,46 TL zam geliyor.İSTANBUL (İGFA) - Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler vatandaşlardan tarafındna yakından takip edilirken, sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 23 Ocak Salı'yı 24 Ocak Çarşamba'ya bağlayan gece yarısı itibariyle benzine zam gelmesi bekleniyor.
Pompaya yansıyacak olan zammın 1,46 TL olacağı öğrenildi.
Benzine gelmesi beklenen zam öncesinde akaryakıt gruplarındaki ortalama litre fiyatları benzin 36,90 TL, motorin 40,20 TL, LPG ise 20,25 TL
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