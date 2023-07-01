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Benzine 2 TL'yi aşan zam geliyor!
GÜNDEM 01.07.2023, 11:46
Akaryakıt ürünlerinden benzine 4 Temmuz Salı gününden geçerli olmak üzere zam 2 lira 11 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Salı gününden geçerli olmak üzere akaryakıt ürünlerinden benzin grubuna 2,11 TL fiyat artışı bekleniyor.
Söz konusu tarihte motorin ve LPG gruplarında şu an için herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Şu anda benzinin litresi ortalama 24,50 lira, motorinin ise litresi ortalama 24,30 lira.
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