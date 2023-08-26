Benim Güzel Kütahyam projesi sürüyor

Kütahya Belediyesi organizasyonuyla şehirde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Benim Güzel Kütahyam projesi kapsamında şehrimizin güzelliklerini gezmeye devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi'nin şehrimizde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için hayata geçirdiği Benim Güzel Kütahyam projesi, büyüyerek ve vatandaşların yüreklerine dokunarak devam ediyor. Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla ülkemize örnek olan Kütahya Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşları Ağaçköy Restoran, Millet Bahçesi, Hisar Kalesi, Cafer Paşa Dârülkurrâsı ve Zafer Meydanı’nı gezdirerek şehrin güzelliklerini gezdirdi.

Gezinin Hisar Kalesi bölümünde Kütahyalılarla bir araya gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, misafirlerle sohbet ederek kendileri için özel hazırlanan hediyeleri vatandaşlara takdim etti. Vatandaşlardan gelen talepleri de dinleyen Başkan Işık, geziye katılan misafirlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geziye katılan vatandaşlar, gezilen yerlerin birçoğuna gidemediklerini ve Kütahya Belediyesi'nin buna vesile olmasından dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.