'Beni Oku Balıkesir' kazandırıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin “Beni Oku Balıkesir” uygulaması kazandırıyor.BALIKESİR (İGFA) - Faaliyete aldığı son model çevreci otobüslerle toplu ulaşımda her geçen gün kaliteyi artıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda hayata geçirdiği projelerle; durakta beklenen ve yolculuk esnasında geçirilen zamanı verimli ve eğlenceli hale getiriyor. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından uygulamaya alınan “Beni Oku Balıkesir” projesiyle; 20 ilçede bulunan duraklar, Büyükşehir Belediye Otobüsleri, minibüsler ve taksi dolmuşların tamamında yolculuk eden vatandaşlar, uygulamaya giriş yapabiliyor.

Cep telefonu kamerasından karekod okutularak açılan “Beni Oku Balıkesir” uygulamasından https://benioku.balikesir.bel.tr/ linkinden programa giriş yapılıp, açılan ekran panelinden sisteme Kayıt Ol-Üye Girişi-Kayıt Olmadan Devam Et) giriş sağlanıyor ve kategori listeleri açılıyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından sürekli olarak içeriği güncellenen ve zenginleştirilen uygulamada kategorilerdeki içeriklerde metinler ve sorular bulunuyor. Üye girişiyle sisteme giriş yapan vatandaşlar, metinleri okuduktan sonra soruları cevaplıyor, soruları doğru cevaplayan vatandaşlara ise; Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli sürpriz hediyeler veriliyor. Bu kapsamda Kasım ayı boyunca uygulamadaki soruları en çok doğru cevaplayan 5 kişi, 250 TL değerinde ücretsiz BALKART biniş hakkı kazandı. Projeyle her ay soruları en çok doğru cevaplayan kişilere sürpriz ödüller verilecek.