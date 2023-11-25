Belgin İba’dan 25 Kasım açıklaması

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 25 Kasım Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşun 101'nci yılında ilk günkü gibi heyecanlı ve gururlu olduklarını söyleyen İba, Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlık ve vatan bütünlüğünün korunduğunun tüm dünyaya gösterildiğini aktardı.

25 Kasım Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’nci yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Cumhuriyet’e giden yolun her aşamasının ayrı bir kahramanlık destanı ile dolu olduğunu belirtti.

İçinde özgürce yaşadığımız bu toprakların insanlarının bunca acı çekmesine rağmen özgürlüğünden vazgeçmediğine dikkat çeken İba, Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün de asla düşmana boyun eğmediğini ve eğmeyeceğini aktardı.

“MİLLETİMİZİN BİRBİRİNE KENETLENEREK VERDİĞİ MÜCADELE TARİHİ ÖRNEKLERLE DOLUDUR”

Bağımsızlık ve vatan bütünlüğünün korunduğunun Kurtuluş Savaşı ile tüm dünyaya gösterildiğini belirten Başkan İba, “Yurdumuzun her köşesinde kadın, erkek, genç, yaşlı bütün milletimizin birbirine kenetlenerek verdikleri şanlı mücadele ülke sevgisi ve bağımsızlık idealinin tarihi örnekleriyle doludur. Edirne’miz, verdiği üstün mücadeleyle tarihimizin bu onurlu sayfalarındaki yerini almıştır” dedi.

" SERHAT ŞEHRİ EDİRNE'YE SAHİP ÇIKMAK EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZDUR"

Kan ve gözyaşı ile binlerce şehit verilerek yeniden vatan toprağı yapılan serhat şehri Edirne’ye sahip çıkmanın en büyük sorumluluklarından birisi olduğunu söyleyen Başkan İba, “Bize düşen görev sadece bu şehre ve emanetlere sahip çıkmak sadece bu topraklarda yaşamak değil, atalarımızdan miras kalan bu güzel şehrin tarihi kimliğini koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır" ifadelerine yer verdi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyleyen İba, gazilere ise uzun ve sağlıklı ömürler diledi. Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılı coşkusunu yürekten paylaştıklarını belirten İba, Edirnelilerin bayramını kutladı.