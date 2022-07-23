Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ tüm Türkiye tarafından takdirle karşılanırken, Başkan Büyükkılıç’ı ilk 6 ayda ziyaret eden birbirinden önemli devlet büyükleri de hizmetlerden dolayı övgüler yağdırdı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Kayseri Büyükşehir Belediyesi ortaya koyduğu vizyon ile belediyecilikte ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ anlayışını tüm Türkiye’ye duyurmaya, örnek olmaya devam ediyor. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin önderliğinde Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak belediyecilikte ilkleri gerçekleştiren “Kayseri Modeli Belediyecilik” anlayışıyla yaptığı çalışmalara Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde devam ediyor.

İLK 6 AYDA ÖNEMLİ DEVLET ADAMLARI, BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’I ZİYARET ETTİ

Kentin yapısal imarını gerçekleştirirken, sosyal ve kültürel dokusuna da katkı sağlamaya devam eden Başkan Büyükkılıç, 2022 yılının ilk 6 ayında 1 cumhurbaşkanı, 3 bakan, 3 büyükelçi, 1 bakan yardımcısı ile Misrata heyeti ve 2 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’nı Büyükşehir Belediyesi’nde misafir etti.

Ziyaretlerde, Başkan Büyükkılıç liderliğinde Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet, proje ve yatırımlarına övgüler yağdırıldı.