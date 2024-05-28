Belediye Başkanı otobüsü durdurdu, şoförü uyardı

Manisa Büyükşehir Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, seyir halinde ilerlerken durakta bekleyen yolcuyu almayan halk otobüsünü durdurarak, şoförüne uyarılarda bulundu. Otobüste bulunan yolcularla sohbet eden Başkan Zeyrek, yaşanan sıkıntıların farkında olduğunu belirterek, “Bu konuda gerçekten çok çalışıyoruz. Tramvay projemizi hayata geçirdiğimizde daha rahat bir ulaşım sağlayacağız” dedi. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Muradiye’de seyir halinde ilerlerken durakta bekleyen bir yolcunun halk otobüsü tarafından alınmadığını fark etti. Hemen harekete geçen Başkan Ferdi Zeyrek, halk otobüsünü durdurarak otobüs şoförüne hiçbir yolcunun durakta bırakılmaması için uyarılarda bulundu. Otobüste bulunan yolcular ile de sohbet ederek sorunlarını dinleyen Başkan Ferdi Zeyrek, tüm sorunların zaman içerisinde çözüleceğini ifade etti. Ulaşım noktasında hayata geçirilecek projelerle ilgili de bilgiler aktaran Başkan Zeyrek, “Yaşanan sıkıntıların farkındayım. Bu konuda gerçekten çok çalışıyoruz. Tramvay projemizi hayata geçirdiğimizde daha rahat bir ulaşım sağlayacağız, daha konforlu bir ulaşım olacak” diye konuştu.

“MURADİYE’NİN GİRİŞİNE BATTI ÇIKTI PROJESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ” Muradiye gibi nüfusun bol olduğu bir yerleşim yerinde tek yerden giriş ve çıkışın doğru bir şey olmadığını dile getiren Başkan Zeyrek, “Onunla ilgili projelere de çalışıyoruz. Muradiye’nin girişine battı çıktı yapacağız. Ayrıca su deposunun olduğu yerden bir yol hattı açacağız ve Muradiye’nin içerisinde ring oluşturacağız. Muradiye’nin girişi şu anda bu yükü kaldırmıyor. Giriş çıkış için üzerinde çalıştığımız battı çıktı projesini çok kısa bir sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.