BEKSİAD’dan Orhaneli MYO’ya makine desteği

Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD), eğitim-öğretim faaliyetlerine destek olması amacıyla BUÜ Orhaneli Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Teknolojisi Programı’na makine bağışında bulundu.BURSA (İGFA) - BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin girişimleriyle temin edilen 1 adet reçme makinesi, 3 adet düz dikiş makinesi ve 6 adet overloklu dikiş makinesi MYO Yöneticilerine teslim edildi. Bağış kampanyasına BEKSİAD üyesi K. Yıldız Tekstil, Mini Dünya Tekstil ve Bay Yılmaz Tekstil’in destek verdiği açıklandı. Makinelerin teslim törenine BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız, BEKSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve Orhaneli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Çağatan Taşkın ve MYO Yöneticileri katıldı.

SEKTÖRÜN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ DESTEK

Törende konuşan BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız, Orhaneli MYO’da açılan Giyim Üretim Programı’na desteklerinin artarak devam edeceğini vurguladı. Dernek olarak Türkiye ekonomisine ve çocuk giyim sektörüne değer katacak nitelikli gençlerin yetiştirilmesini amaçladıklarını vurgulayan Başkan Ömer Yıldız; “Bağış kampanyamıza destek veren üye firmalarımıza teşekkür ediyoruz.

Bu bağışlar ile sektörümüzün, Bursa’mızın ve ülkemizin kazançlı çıkacağına inanıyoruz. Okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

İLK BAĞIŞ TEŞEKKÜRÜ

Orhaneli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Çağatan Taşkın da 2 yıl önce açmış oldukları Giyim Üretim Teknolojisi Programı’na ilk kez makine desteği gerçekleştiğinin altını çizdi. Desteğin kendilerini mutlu ettiğini belirten Prof. Dr. Çağatan Taşkın, BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerini iletti.

BEKSİAD’dan devralınan makineler, Orhaneli MYO Giyim Üretim Teknolojisi Programı laboratuvarlarına kurularak yeni eğitim-öğretime dönemine hazır hale getirildi.