'Bekleyiş'in fragmanı yayımlandı

Çekimleri Afyonkarahisar'da yapılan Bekleyiş filminin resmi fragmanı yayınlandı. Film yıl sonuna kadar sinemalarda yerini almaya hazırlanıyorAfyon Kent Haber / AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar'da tek film şirketi olan Kale Film Yapım tarafından çekilen "BEKLEYİŞ" (The Waiting) adlı uzun metraj sinema filmine ait resmi fragman yayınlandı.

Bugün yayınlanan fragmanla film resmiyet kazandı.

Başrollerinde Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu Yönetmeni Hasan Hüseyin Elmas, Özcan Karademir, Zeynep Durgut ve Abdurrahman Özyakar'ın yer aldığı, Kale Film İmtiyaz Sahibi Kazım Demirkırkan'ın yönettiği filmin bu yıl içinde vizyona girmesi bekleniyor.

Film gizli kodlara sahip yüksek rütbeli yabancı bir subayın, emekli olduktan sonra başına gelenleri konu alıyor.

Ortalama 125 dakikalık gösterimi gerçekleşecek olan aksiyon ve gerilim içerikli filme ait 1 dakika 47 saniyelik fragman kısa süre içerisinde Youtube'de büyük bir etkileşim sağladı.

https://youtu.be/UNtb07BRmUI