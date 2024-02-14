Beklenen krediye başvurular başlıyor

Aile ve Gençlik Fonu için başvurular 15 Şubat (YARIN) itibariyle depremlerden etkilenen illerde başlıyor. Fonla, 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.ANKARA (İGFA) - Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin düzenlemeleri kapsayan yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Fona başvurusu onaylanan kişilere, 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

Genç çiftler, evlilik öncesi ve sonrası zorunlu eğitim ve danışmanlık hizmeti alacak. Kendi işini kurmak isteyen girişimci gençlere de destek verilecek.

Pilot olarak deprem bölgesinden başlanacak Aile ve Gençlik Fonu için başvurular, 15 Şubat 2024 tarihi itibariyle alınmaya başlanacak.

Fona başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi aile.gov.tr adresinden yapılabilecek.

Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyle resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerektiğine işaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başvuruların özenle değerlendirileceğini söyledi.