Beklenen 'Germenicia Kent' açıklaması Başkan Güngör'den geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yaptığı açıklamada: "Germenicia Antik Kenti oluşturacağımız kentsel tasarım alanı içerisinde" dedi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kentte görev yapan basın mensuplarıyla, Kahramanmaraş'ın turizm gözdelerinden olacak olan Ali Kayası Cam Teras yapım çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, burada Germenicia Antik Kenti ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Başkan Güngör açıklamasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaların devam ettiğine dikkati çekrek, "Bu kapsamda öncelikle bir kentsel tasarım alanı oluşturacağız. Germenicia Antik Kenti de bu alanın içinde. Allah'ın izniyle oradaki tarihi dokuyu da ortaya çıkararak oradaki mülkiyeti kısıtlanmış hemşehrilerimizin uzun süredir yaşamış oldukları sorunu ortadan kaldırmış olacağız. Şehrimize yeni bir tarihi ve turizm alanı oluşturmuş olacağız" dedi.