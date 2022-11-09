Bekçiler 10 ayda 30 bini olayı önledi

Türkiye genelinde 81 ilde görev yapan 67'si kadın 29 bin 436 çarşı ve mahalle bekçisi, yılbaşından bugüne kadar aranan 181 bin 668 kişiyi yakaladı, bin 739 kayıp kişiyi buldu. Sürdürülen faaliyetlerde 30 bin 795 olayı ise suçüstü yaparak önledi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, bekçilerin yılbaşından bu yana 30 bin 795 olayı suçüstü yaparak önlediğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, çarşı ve mahalle bekçilerinin suçu önlemek ve suçluyu yakalamak konusunda yaptıkları çalışmalarla, kolluk görevlilerinin en büyük yardımcısı olduğu kaydedildi.

Yurt genelinde 81 ilde Polis ve Jandarma bölgelerinde görev yapan 67'si kadın 29 bin 436 çarşı ve mahalle bekçisi, yılbaşından bugüne kadar aranan 181 bin 668 kişiyi yakaladı, 519'u 18 yaş altı olmak üzere bin 739 kayıp kişiyi sevdiklerine kavuşturdu. Aldıkları yetkileri doğrultusunda, 4 bin 218 şüpheliyi gözaltına alan bekçiler, 20 bin861 şüpheli hakkında adli, 48 bin 952 kişi hakkında ise idari işlem yaparken, yapılan işlemler sonucunda 25 milyon 235 bin 515 liralık idari para cezası kesti.

BEKÇİLER TRAFİKTE 2,8 MİLYON ARACI DA KONTROL ETTİ

Bu arada bekçiler tarafından kontrol edilen araç sayısı bu yıl için 2 milyon 765 bin 710, trafik para cezası uygulanan araç sayısı 100 bin 156, trafik para cezası miktarı ise 39 milyon 167 bin 686 lira olarak kayıtlara geçti. Aranan 599, hacizli 675 aracı tespit eden çarşı ve mahalle bekçilerinin tespitleri doğrultusunda 2.453 araç trafikten men edildi. Devriye faaliyetleri sırasında güzergahlarındaki 1.301.631 iş yerini de kontrol eden bekçiler, 465 iş yerine 741.695 lira idari para cezası yazdı, 228 iş yeri ise yapılan işlemlerin ardından kapatıldı. Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan ya da kalma süresi dolan yabancı uyruklu 11.824 kişi de bekçiler tarafından tespit edildi.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU YAKALADILAR

Öte yandan açıklamada görev bölgelerinde her türlü olaya anında müdahale ederek suç ve suçluyla mücadelede etkin rol oynayan çarşı ve mahalle bekçilerinin ele geçirdikleri suç unsurları da dikkat çekildi.

Görevleri gereği sürekli sokaklarda devriye atıp "görünür" oldukları için hırsızlıktan, uyuşturucu satışına, cinsel tacizden göçmen kaçakçılığına kadar birçok suça anında müdahale eden çarşı ve mahalle bekçileri, bu kapsamda 30.795 olayı suçüstü yaparak önlediği bildirildi.

Resmi belgede sahtecilik, gasp, göçmen kaçakçılığı, yankesicilik, mala zarar verme, sahte para, insan ticareti, fuhuşa teşvik, kaçakçılık, yaralama ile kişilerin sükun ve huzurunu bozmaya yönelik suçlar da çarşı ve mahalle bekçilerinin anında müdahale ettiği suçlar arasında yer aldı.