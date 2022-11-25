BEGEP hizmet içi eğitimlerinin Bursa etabı tamamlandı

Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (BEGEP) kapsamında gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimlerin Bursa etabı tamamlandı.BURSA (İGFA) - Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak finansmanıyla Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılının Ağustos ayından bu yana yürütülmekte olan Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (BEGEP) kapsamında 5000 öğretmenin faydalanacağı Hizmet İçi Eğitimlerin Bursa programı tamamlandı.

Bursa’da görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenler arasından seçilen 93 kursiyere 4 farklı program da eğitim verildi.

Programda Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Eğitiminde Kaynaştırma Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Kursu, Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Öğrencilerin Eğitiminde Kaynaştırma Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Kursu, Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrencilerin Eğitiminde Kaynaştırma-Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Kursu, Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitiminde Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Eğitim Kursu verildi.

3 tur halinde gerçekleştirilen kurslara Bursa’dan 298 katılım sağladı.

BEGEP hizmet içi eğitimleri ile Ankara, Adana, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Samsun ve Trabzon olmak üzere 12 pilot ilde 5 bin öğretmene ulaşılması hedeflenmektedir.