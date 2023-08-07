Bedelli askerlikte yeni dönem başladı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Askeralma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, bedelli askerlikle ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre bedelli hakkından vazgeçenler, yeniden başvuru yapamayacak.ANKARA (İGFA)- Milli Savunma Bakanlığı'nın değişikliğe gittiği Askeralma Yönetmeliği'nde "Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçenler yeniden müracaat yapamayacak" yer aldı.

Söz konusu yönetmelik değişikliği 5 Ağustos Cumartesi günkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Askeralma Yönetmeliği'ndeki değişikliğe göre temel askerlik eğitimini tamamlamadan Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılan yükümlülere, tekrar Türk vatandaşlığı kazandıklarında bedelli askerlik hakkı verilmeyecek.

Kura sonucunda bedelli askerliğe seçilmeyenler, iki ay içinde ödeme yapmayanlar ile kura veya sınıflandırma öncesi vazgeçenler bedelli askerliğe yeniden müracaat edebilecek.

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar sadece askerlik şubelerinden bedelli başvurusu yapabilecek.

Bu durumda olmayanlar başvuru için askerlik şubelerinin yanı sıra e-Devlet'i de kullanabilecek.

Söz konusu yönetmelik değişikliğinin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.