BEBKA'ya Avrupa ödülü

BEBKA’nın Endüstriyel Simbiyoz Programı, Avrupa Kalkınma Ajansları Örgütü EURADA tarafından 2022 yılı ‘En İyi Uygulama Örneği Ödülü’ne layık görüldü.BURSA (İGFA) - Her yıl bölgesel ve yerel kalkınma ajanslarının çalışmalarını ödüllendiren Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği EURADA’nın ödül töreni, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlendi. Kalkınma ajanslarının, bölgelerindeki şirketlerin büyümesi ve rekabet gücünü destekleme amaçlı uyguladıkları projeleri değerlendiren EURADA temsilcileri, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) Endüstriyel Simbiyoz Programı’nı 2022 yılının ‘En İyi Uygulama Örneği’ ödülüne layık gördü.

‘ÖNCÜLÜK ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ’

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen törende En İyi Uygulama Örneği Ödülü’nü BEBKA Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Nalan Tepe Şençayır, EURADA Başkanı Roberta Dall’olio’nun elinden aldı.

Ödülden dolayı çok gururlu olduklarını kaydeden BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, "Bölgede uzun yıllar yürüttüğümüz programımızın EURADA tarafından ödüle layık görülmesinden dolayı çok mutluyuz. BEBKA, Türkiye'de endüstriyel simbiyoz çalışmalarına öncülük etmiş bir kurumdur. Endüstriyel simbiyoz, Türkiye'de uygulanan ikinci bölgesel program ve kalkınma ajansları arasında ilk program olması nedeniyle ayrıca bir önem taşıyor. Uluslararası alanda büyüyen sektörler ve organizasyonlar arası bir yaklaşımın ödüllendirilmesi, çabalarımızın meyvelerini toplama noktasında sevindirici bir gelişme. Ajansımızın bu alandaki tecrübesinin diğer kalkınma ajanslarına da örnek olmasını ve diğer bölgelere öncülük etmesini diliyoruz. Emeği geçen Ajans personeline ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hatırlanacağı gibi, EURADA’nın En İyi Uygulama Örneği Ödülü’ne layık görülen BEBKA’nın Bölgesel Endüstriyel Simbiyoz Programı, 2014 yılından bu yana titizlikle yürütülürken analizler, etkinlikler, eğitimler, fizibiliteler, yurt dışı çalışma ziyaretleri ve firma ziyaretleri ödülün kazanılmasında önemli rol oynadı. Program kapsamında desteklenen 9 proje ile yıllık 16 bin ton atık, yeni veya yan ürünlere dönüştürüldü. Döngüsel ekonomi yaklaşımının uygulanmasını sağlayan programın Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu olması da jürinin dikkatini çekti. Endüstriyel süreç sonucunda ortaya çıkan atıkların veya yan ürünlerin bir başkası için hammadde haline geldiği bir süreci konu alan program ile hem çevresel performansın, hem de rekabet gücünün artırılmasıyla uzun vadeli ortaklıkların kurulması ve dayanışma içinde çalışma imkânına olanak sağlanması amaçlandı.