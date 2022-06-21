Son Dakika

BEBKA'ya Avrupa ödülü

GÜNDEM 21.06.2022, 18:40
BEBKA'ya Avrupa ödülü

BEBKA’nın Endüstriyel Simbiyoz Programı, Avrupa Kalkınma Ajansları Örgütü EURADA tarafından 2022 yılı ‘En İyi Uygulama Örneği Ödülü’ne layık görüldü.BURSA (İGFA) - Her yıl bölgesel ve yerel kalkınma ajanslarının çalışmalarını ödüllendiren Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği EURADA’nın ödül töreni, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlendi. Kalkınma ajanslarının, bölgelerindeki şirketlerin büyümesi ve rekabet gücünü destekleme amaçlı uyguladıkları projeleri değerlendiren EURADA temsilcileri, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) Endüstriyel Simbiyoz Programı’nı 2022 yılının ‘En İyi Uygulama Örneği’ ödülüne layık gördü.

‘ÖNCÜLÜK ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ’

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen törende En İyi Uygulama Örneği Ödülü’nü BEBKA Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Nalan Tepe Şençayır, EURADA Başkanı Roberta Dall’olio’nun elinden aldı.

Ödülden dolayı çok gururlu olduklarını kaydeden BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, "Bölgede uzun yıllar yürüttüğümüz programımızın EURADA tarafından ödüle layık görülmesinden dolayı çok mutluyuz. BEBKA, Türkiye'de endüstriyel simbiyoz çalışmalarına öncülük etmiş bir kurumdur. Endüstriyel simbiyoz, Türkiye'de uygulanan ikinci bölgesel program ve kalkınma ajansları arasında ilk program olması nedeniyle ayrıca bir önem taşıyor. Uluslararası alanda büyüyen sektörler ve organizasyonlar arası bir yaklaşımın ödüllendirilmesi, çabalarımızın meyvelerini toplama noktasında sevindirici bir gelişme. Ajansımızın bu alandaki tecrübesinin diğer kalkınma ajanslarına da örnek olmasını ve diğer bölgelere öncülük etmesini diliyoruz. Emeği geçen Ajans personeline ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hatırlanacağı gibi, EURADA’nın En İyi Uygulama Örneği Ödülü’ne layık görülen BEBKA’nın Bölgesel Endüstriyel Simbiyoz Programı, 2014 yılından bu yana titizlikle yürütülürken analizler, etkinlikler, eğitimler, fizibiliteler, yurt dışı çalışma ziyaretleri ve firma ziyaretleri ödülün kazanılmasında önemli rol oynadı. Program kapsamında desteklenen 9 proje ile yıllık 16 bin ton atık, yeni veya yan ürünlere dönüştürüldü. Döngüsel ekonomi yaklaşımının uygulanmasını sağlayan programın Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu olması da jürinin dikkatini çekti. Endüstriyel süreç sonucunda ortaya çıkan atıkların veya yan ürünlerin bir başkası için hammadde haline geldiği bir süreci konu alan program ile hem çevresel performansın, hem de rekabet gücünün artırılmasıyla uzun vadeli ortaklıkların kurulması ve dayanışma içinde çalışma imkânına olanak sağlanması amaçlandı.

Yorumlar (0)
23
açık
Namaz Vakti 21 Haziran 2022
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:11
İkindi 17:11
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31