BEBKA ve Bilişim Vadisi güçlerini birleştirdi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi arasında Bursa’yı teknoloji girişimciliğinin önemli merkezlerinden biri haline getirmek ve girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak amacıyla bir iş birliğine imza attı.BURSA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren BEBKA ve Bilişim Vadisi arasındaki iş birliği, ‘Dijital Oyun ve Animasyon Merkezi DIGIAGE İş Birliği Protokolü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın imza refakati ile hayata geçti.

BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu arasında imzalanan protokol ile Bilişim Vadisi, dijital ağına Bursa’yı da ekledi. TechINBursa Girişimcilik Merkezi’nde faaliyetlerini sürdüren girişimciler, gerekli şartların sağlanması sonrasında çeşitli teşvik, destek ve muafiyetlerden yararlanma imkânı bulacak.

2 YILDA 1,5 MİLYAR DOLARI AŞAN YATIRIM

İmza törenindeki konuşmasında Ar-Ge, inovasyon, tasarım merkezlerine, teknoparklara, araştırma altyapılarına ve üniversitelere çok ciddi destekler sağladıklarını kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Tüm bunların geri dönüşlerini alıyoruz. Türkiye’deki teknoloji tabanlı girişimcilik, dünyada ses getiriyor. Girişimcilerimiz, son iki yılda dünyadaki farklı fonlardan 1,5 milyar doların üzerinde yatırım almayı başardı. Yapacağımız yatırımlar ve atılan imzalarla birlikte önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarılar yakalayacağımıza inanıyoruz. Girişimcilerimiz, teknoloji tabanlı girişimcilik yazılım ve oyun sektöründe oldukça başarılı. Türkiye’nin ilk milyar dolar değerlemeye ulaşan ‘Turcorn’ları oyun sektöründen çıkmıştı. Türkiye’de bu anlamda farklı kümelenmeler yer alıyor, farklı şehirlerimizin önemli kabiliyetleri var. İstanbul, Ankara ve Eskişehir oyun ve animasyon tasarımı geliştirilmesi noktasında önemli şehirlerimiz. Bu listeye önümüzdeki dönemde Bursa’yı da katmak istiyoruz. Bursa, Türkiye’de potansiyeli en yüksek şehirlerden biri konumunda… Genç nüfusu, üniversiteleri, üretim ekosistemiyle kabiliyetlerinin ne kadar yüksek olduğunu hepimiz görüyoruz” ifadelerini kullandı.

DIGIAGE OYUN KAMPI BURSA’DA DA DÜZENLENECEK

Bilişim Vadisi’nin yıllardır sürdürdüğü başarılı programları DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampları ve DIGIAGE Oyun Geliştirme Kümelenmesine de dikkat çeken Bakan Varank, “Gerçekten gelecek vadeden genç kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Düzenlediğimiz kamplarla mentorluk destekleri veriyoruz, potansiyel yatırımcılarla buluşturuyoruz. Bu kamplar sayesinde bugüne kadar 70’ten fazla şirketin kurulmasını sağladık. Gençlere yatırım yapınca katma değerin ne kadar yükseldiğini görüyoruz. Bu bağlamda TechINBursa Girişimcilik Merkezi’ni teknopark destekleriyle buluştururken, Bursa’daki genç ve parlak beyinlerimizi oyun sektöründe ileriye taşımak için DIGIAGE Oyun Kamplarının bir ayağını da bundan sonra Bursa’da gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek istiyorum. Bursa’nın ilk unicornlarını da belki oyun sektöründe buradan çıkarmış olacağız. Katma değerli üretimin önünü açacak bu imzalar sayesinde Bursa yüzyılını önümüzdeki dönemde genç kardeşlerimizin katkılarıyla inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.