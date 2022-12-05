BEBKA 'mesleki eğitimlerle' nitelikli eleman kazandırıyor

BEBKA, istihdama yönelik faaliyetlerini Eskişehir’de düzenlediği raylı sistem firmalarına yönelik ‘Kaynaklı İmalat Standartları Eğitimi’ programı ile sürdürdü.ESKİŞEHİR (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), kaynakların yerinde ve etkin kullanımı ile sürdürülebilir gelişmeyi hızlandırmak için bölgede öne çıkan sektörlere yönelik yürüttüğü faaliyetlere yenisini ekledi.

BEBKA, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ), Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Raylı Sistemler Kümesi iş birliği ile yapılan eğitim programı, bölgesinde raylı sistemler sektörü özelinde kaynaklı imalat yapan firmalara yönelik gerçekleştirildi.

Eskişehir’de düzenlenen Kaynaklı İmalat Standartları Eğitim Programı’nda, kentin en önemli sektörlerinden biri olan raylı sistemler için nitelikli işgücü kazandırılması hedeflendi.

Programa katılan 25 sektör çalışanına; tahribatsız muayene yöntemleri, TS EN 15085, TS EN ISO 14731, TS EN ISO 9606-1, TS EN ISO 9606-2, TS EN ISO 14732, TS EN ISO 9712, TS EN ISO 5817 kaynak hataları konularında eğitimler verildi.

BEBKA'nın ‘Genç İstihdamı’ teması kapsamındaki faaliyetlerini önümüzdeki dönemde de eğitim çalışmalarıyla sürdüreceği öğrenildi.