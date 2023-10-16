BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram oldu

Prof. Dr. M. Zeki Durak’ın Türk Patent ve Marka Başkanlığı görevine atanmasıyla boşalan BEBKA Genel Sekreterliği görevine vekaleten Sabri Bayram atandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından göreve atanan Bayram, hizmet binasında düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantısı öncesinde görevi Durak’tan devraldı.BURSA (İGFA) - Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), olağan Yönetim Kurulu Toplantısını Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ev sahipliğinde, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla Bursa’daki hizmet binasında gerçekleştirdi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün ilk kez katıldığı BEBKA Yönetim Kurulu Toplantısında; BEBKA 2024-2026 yılları için hazırlanan Sonuç Odaklı Programları masaya yatırılırken 2024 yılı çalışma programı ve bütçesi onaya sunuldu.

Yönetim Kurulu, 2023 Ara Faaliyet Raporu ve genel faaliyetler hakkında bilgilendirildi. Devam eden projelerle ilgili de istişarelerde bulunulan toplantı sonrasında hizmet binasında incelemelerde bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, TechINBursa Girişimcilik Merkezi faaliyetleri ve girişimcilerin projeleri hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, TechINBursa’yı yerinde ziyaret ederek girişimcilerle bir araya geldi. Ayrıca BEBKA hizmet binasında faaliyetlerini sürdüren DENEYAP Nilüfer ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde faaliyet gösteren Bursa İnovasyon Merkezi’nde de çalışmalar yerinde incelendi.

SABRİ BAYRAM KİMDİR?

Erzincan’da dünyaya gelen Sabri Bayram, ilk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra 2011 yılında ODTÜ İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. Anadolu Üniversitesi Adalet Ön Lisans programını da tamamlayan Bayram, eğitiminin ardından Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nda (KUZKA) Program Yönetimi Uzmanı olarak görev aldı. KUZKA’daki görevinin ardından Bayram, BEBKA’da Program Yönetimi Birimi ile Planlama, Programlama ve Koordinasyon Biriminde uzman ve yönetici gibi farklı seviyelerde çalışmalar yürüttü. Proje yönetimi, proje döngüsü ile girişimciliğin finansmanı, hızlandırıcı programları, bölgesel girişim sermayesi modeli gibi BEBKA’nın vizyon projelerinde görev alan Bayram, iyi derecede İngilizce bilmektedir.