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BEBKA'dan istihdam destekli yeni program

GÜNDEM 18.05.2023, 15:44
BEBKA'dan istihdam destekli yeni program

BEBKA, İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları kapsamında gerçekleştirdiği eğitimlere yenisini Eskişehir’de ekledi. Mekatronik Uzmanlık Programı çerçevesinde mekanik ve elektronik sistemlerde bakım ve onarım temelli eğitimler verilecek.BURSA (İGFA)  -  BEBKA, ‘İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları’ kapsamında Eskişehir Sanayi Odası (ESO) iş birliğiyle düzenlenecek Mekatronik Uzmanlık Programı 5 Haziran’da başlıyor.

Uzmanlık programıyla ilgili açıklama yapan BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak, “Sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılarken, gençlerimizi de meslek sahibi yaparak istihdama katkı sunmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu konuda yürüttüğümüz İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kurslarımızı Mekatronik Uzmanlık Programı ile sürdürüyoruz. Gençlerimizin istihdam edildiğini görmek, bizleri mutlu ediyor. Zaman zaman onları çalıştıkları yerlerde ziyaret ederek verilen eğitimlerin başarılı sonuçlarını gözlemliyoruz. Mekatronik Uzmanlık Programına 18-35 yaş arası gençlerimizden seçilen 20 kursiyer katılacak. Tamamen ücretsiz bu eğitim 20 gün, 120 saat sürecek. Bu eğitim sonucunda kursiyerler temel ve mesleki yetkinlikler kazanacak, istihdam edilerek hayatlarında yeni bir sayfa açacak. Başvurular için son tarihi ise 31 Mayıs 2023.” diye konuştu.

EN ÖNEMLİ İHTİYAÇ NİTELİKLİ İŞGÜCÜ

Eskişehir sanayisinin en önemli ihtiyaçlarının başında nitelikli eleman konusunun geldiğini belirten Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi, kısa adıyla ESO-Akademi Eskişehir sanayisinin nitelikli eleman sıkıntısını çözmek için hizmet vermeye başladı. Amacımız Eskişehir sanayisinin talep ettiği niteliklerde ve kalifiyede insan kaynağını yetiştirmek ve endüstriye kazandırmak. Bunun için ciddi bir yatırım gerçekleştirdik. İşsiz gençlerin istihdam edilebilirliklerinin amacıyla mesleki eğitimlere derhal başladık. Hedefimiz kademeli olarak yıllık en az 2.000 kişiyi eğitmek. Genç istihdamına çok önem veriyoruz ve bu alanda BEBKA ile ortak çalışmalarımız devam edecek” dedi.

EĞİTİM SONUNDA SERTİFİKA VERİLECEK

BEBKA desteği, ESO ve FESTO TR iş birliğiyle Eskişehir sanayisinin mekanik ve elektronik sistemlerde bakım ve onarım alanındaki nitelikli personel ihtiyacını karşılayabilmek için düzenlenecek eğitim sonucunda başarılı kursiyerlerin FESTO TR onaylı sertifika almaya hak kazanacağını belirten Zeki Durak, “Bölgede genç istihdamına yönelik olarak eğitim programlarını hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu eğitimlerle sanayi ve diğer sektörlerde ihtiyaç duyulan niteliklerin karşılanmasını amaçlıyoruz. BEBKA olarak ticaret sanayi odaları, mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgeleri gibi kurumlarla ve buralardaki firma temsilcileriyle ihtiyaç duyulan iş gücü niteliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar yürüttük. Görüşme yapılan kuruluşlarla ihtiyaca uygun beceri kazandırma ve mesleki eğitim programlarını tasarladık ve hayata geçiriyoruz. Mekatronik Uzmanlık Programı sonrasında bölgeye nitelikli iş gücü kaynağı yaratırken gençlere de istihdam imkânı sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

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