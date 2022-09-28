BEBKA bölge planı için Eskişehir'de sahaya indi

BEBKA, 2024-2028 Bölge Planı çalışmaları kapsamında ilk il çalıştayını Eskişehir’de düzenledi. Çalıştayda Eskişehir’in kalkınmasına yönelik öncelikleri belirlendi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 2024-2028 Bölge Planı çalışmaları kapsamında il çalıştaylarını Eskişehir’de başlattı.

Şehrin önceliklerinin belirlenmesi açısından önem taşıyan çalıştayda kalkınma için yol haritası ve stratejiler ele alındı.

2014-2023 Bölge Planı süresinin sonuna yaklaşıldığını belirten BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, bölge planlarında belirlenen hedefler kapsamında bugüne dek birçok sonuç odaklı program ve bunlara bağlı birçok faaliyet, proje ve destek programı yürüttüklerini söyledi.

2010 yılından bu yana hayata geçirdikleri 26 mali destek programı ile 406 projeye destek verdiklerini anlatan Durak, "Yaklaşık 770 milyon TL yatırım gerçekleştirdiğimiz bölgemizde gelişmişlik farklarını azaltmak, kaynakların yerelde etkin ve verimli kullanımını sağlamak, kamu, özel kesim, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalıştay da bölgemizin öncelik ve stratejilerinin belirlenmesi açısından son derece önemli ve bundan sonra yapılacak çalışmalar için yol gösterici nitelik taşıyor” dedi.

ESKİŞEHİR’İN İHTİYAÇLARI BELİRLENDİ

BEBKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş da yaptığı sunumda, bölge planı çalışmalarında gelinen son aşamayı, çalıştayın amaçları ve elde edilecek sonuçların önemini anlattı. Ulutaş, bölge planı hazırlık çalışmalarında katılımcılığın artmasının, yereldeki ihtiyaçların etkin bir biçimde bölgesel politikaların oluşturulmasında girdi sağlayacağını, bu nedenle çalıştayda katılımcıların sunacağı katkının kıymetli olduğunu vurguladı.

Çalıştayın ikinci bölümünde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen yeni dönem Bölgesel Gelişme Uyum Stratejisi (BGUS) ile uyumlu olacak şekilde belirlenen 6 temada, BEBKA uzmanları moderasyonunda Eskişehir tüm boyutları ile değerlendirildi.