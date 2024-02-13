Bebeğin kulağına ilk ezanı Başkan Dündar okudu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kız bebekleri dünyaya gelen AK Parti Selçukgazi Mahalle Başkanı Tayfun Çapkınlar ve eşini evlerinde ziyaret etti. Çapkınlar ailesinin mutluluğuna ortak olan Başkan Dündar, kucağına aldığı bebeğin kulağına ilk ezanı okuyarak ismini ‘Mihra’ koydu.BURSA (İGFA) - ‘Mihra’ bebeğin ailesine, vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olmasını temenni eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Minik evladımız Mihra’nın ismini koymak bize nasip olduğu için mutluluk duydum. Güzel bebeğimiz adıyla yaşasın. Bahtı açık olsun. Allah memlekete, vatana ve millete hayırlı, Peygamber efendimizin ahlakıyla ahlaklanmış güzel bir evlat eylesin inşallah. Bir ailenin en büyük mutluluğu hiç şüphesiz çocuk sahibi olmaktır.

Rabbim tüm ailelerin bu duyguları yaşamasını nasip etsin” dedi. Çapkınlar ailesi de ziyaretinden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.