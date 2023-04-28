BDDK zaman aşımını 15 Eylül'e uzattı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) zaman aşımına uğrayan mevduatlarla ilgili hak sahiplerine ek süre tanımasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - BDDK, zaman aşımına uğrayan mevduat için son başvuru tarihini uzattı.

2022 yılı itibarıyla zaman aşımına uğrayan mevduat ve katılım fonu ve alacaklar için 15 Haziran olarak belirlenmiş olan son başvuru tarihini deprem dolayısıyla 15 Eylül’e uzattı.

Hak sahipleri ve mirasçılar tarafından aranmayan 2022 yılına ilişkin tutarlar, faiz ve kar payları ile birlikte 30 Eylül tarihine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Merkez Bankası'ndaki veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplara devredilebileceği kaydedildi.

Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.