BBP seçim çalışmalarına Bilecikliler Derneği'nden başladı

Büyük Birlik Partisi Bursa İl Yönetimi ve ilçe Teşkilat Yönetimleri Bursa Bilecikliler Derneğini ziyaret edip 2024 Yerel Seçim çalışmaları hakkında görüştü.BURSA (İGFA) - Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanı Av. Haldun Filizli, il teşkilatı tarafından koordine edilen programlar dahilinde teşkilat mensuplarının 2024 yerel seçimleri için saha çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, Başkan Filizli, seçimler öncesi ilk istişare ziyaretinin Bursa’da 2006 yılında kurulan Bursa Bilecikliler Derneğine gerçekleştiğini söyledi.

Dernek üyelerine Partisinin seçim çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Filizli’ye BBP Gürsü İlçe Başkanı Rıdvan Akbulut, Orhaneli İlçe Başkanı Kamil Salar, BBP MYK Üyesi Şaban Demir ve Kadir Taş eşlik etti.