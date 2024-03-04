BBP Genel Başkanı Mustafa Destici trafik kazası geçirdi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici seçim kampanyası için bulunduğu Tokat'ta trafik kazası geçirdi.Nurhan İÇMEZ / Tokat Haber Gazetesi
TOKAT (İGFA) - Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) lideri Mustafa Destici, seçim kampanyası sırasında karıştığı trafik kazasından hafif yaralarla kurtuldu. Olay, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana geldi. Destici'nin bulunduğu makam aracı, Niksar ilçesine doğru ilerlerken Reşadiye'nin yakınlarında kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada, Destici ve araçtaki diğer iki kişi yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, olay yerine hızla ulaşan ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine nakledildi. Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Destici ve beraberindeki iki kişinin sağlık durumları iyi ve hayati bir tehlikeleri bulunmuyor.
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