Bazı kamu kurum ve kuruluşlara atama kararları 'Resmi'leşti

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Aynı kararnamede Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak görevden alındı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; Dışişleri Bakanlığı'nda Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne İrfan Neziroğlu, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığı'na ise Özgür Gökmen atandı.

Bankacılık Düzenlenme ve Denetleme Kurulu (BDDK) üyeliklerine ise Ahmet Aksu, Süleyman Çelik ve Mehmet Ertürkmen getirildi.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Eskişehir Bölge Müdürlüğü'ne Levent Tuğ, Elazığ Bölge Müdürlüğüne Necdet Uca, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Vakıflar Meclis Üyeliği'ne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Rıfat Türker, Genel Müdür Yardımcılığı'na ise İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi atandı. Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak görevden alınırken bu göreve Nurullah Pervaneli, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne ise Yavuz Güner getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür yardımcılıklarına da İbrahim Halil Sözmen ve Şerafettin Çakal'ın atamaları gerçekleştirildi.

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