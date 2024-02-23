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Bazı bakanlık ve kurumlarda atama ve görevden almalar

GÜNDEM 23.02.2024, 09:09
Bazı bakanlık ve kurumlarda atama ve görevden almalar

Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakan Yardımcılığı'na Hurşit Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü'ne Veysi Kurt, Sinema Genel Müdürlüğü'ne Birol Güven, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'na Hasan Kaymak atandı.ANKARA (İGFA) -  Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım atandı; Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Sağlık ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üst kademelerine atamalar yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı; Muhasebat Genel Müdürlüğüne Nazmi Zarifi Gürkan, Risk Analizi Genel Müdürlüğüne Nuray Serdaroğlu Erbil, Kamu Sermayeli kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Muhammet Faruk Aykut, Teftiş Başkanlığına Kaan Kasım, MASAK Başkanlığına Hasan Kaymak, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Ekrem Candan atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Birol İnceciköz, Telif Hakları Genel Müdürlüğüne Erkin Yılmaz, Sinema Genel Müdürlüğüne Birol Güven atandı. Düzce, Kastamonu, Samsun ve Sinop'un İl Kültür ve Turizm Müdürlerinin atanmaları gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanlığına Asım Hocaoğlu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne Osman Kan, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İlhan Hatiboğlu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Celal Şahin, Teftiş Kurulu Başkanlığına Davut Eker, Strateji Geliştirme Başkanlığına Engin Karabaş atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Genel Müdürlüğüne Veysi Kurt'un ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Çanakkale, Edirne ve Erzurum Bölge Müdürü pozisyonlarına yeni isimler atandı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı; Plan ve Programlar Genel Müdürlüğüne Osman Nuri Erdem, Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğüne Esra Güler, Bütçe Genel Müdürlüğüne Bahtiyar Sazlık, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğüne Faruk Cirit, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğüne Selçuk Koç, Devlet Yardımları Genel Müdürlüğüne Murat Deliçay, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Aydın atandı.

Aralarında Balıkesir, Kocaeli ve Sinop'un da yer aldığı 11 ile yeni müftü ataması gerçekleştirildi.

GÖREVDEN ALINANLAR

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Kandemir, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Aydındağ, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcıları Bayram Arı ve Sami Sarıyıldız görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı; Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcıları Maruf Aras ve Mustafa Uzun, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcıları Murat Alp ve Abdullah Ekin görevden alındı.

Söz konusu Resmi Gazete'de atama kararının detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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