Bayramın ilk üç günü 28 kişi yollarda hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen trafik kurallarına uyalım" mesajını paylaştı.

7-18 Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzda olunduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "8 Temmuz arefe günü 8, 9 Temmuz bayramın birinci günü 8, 10 Temmuz bayramın ikinci günü 9, 11 Temmuz bayramın üçüncü günü 3 olmak üzere toplam 28 kaybımız var. Trafikte bayramınız kemerli olsun." dedi.