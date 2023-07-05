Bayramın gözdesi Zincidere oldu

Kayseri Talas Belediyesi'nin kısa süre önce hizmete sunduğu Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı Kurban Bayramı’nda vatandaşların gözde mekanı oldu.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Aileler mangallıklarını ücretsiz pişirme alanında pişirirken, gölet manzarası ve su fıskiyesi altında eğlenen çocuklar gönüllerince bir bayram yaşadı. Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı’ndan 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 200 bin kişi yararlandı.

Açıldığı günden bu yana hafta içi ve hafta sonlarının vazgeçilmez uğrak noktası haline gelen Kayseri'nin Talas Belediyei'nin hizmete sunduğu Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, Kurban Bayramı’nda da ilk tercih edilen alan oldu.

Göleti, gölet kafesi, su fıskiyesi ile eşsiz manzarasıyla göz dolduran mesire alanına sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar akın etti. Ailesiyle alana gelenler hem bayramın yorgunluğunu attı hem enerji depoladı.

Uzun kuyrukların oluştuğu girişte özel mini araçlarla alınan vatandaşlar istedikleri noktaya ulaştırıldı.