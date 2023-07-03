Bayramda falez plajlarına büyük ilgi

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin falezlerden kent sakinlerini, yerli ve yabancı turistleri Akdeniz’in maviliğiyle buluşturduğu falez plajlarını 4 günlük bayram tatilinde 32 bin 542 kişi kullandı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya’da milyonlarca yıl içinde oluşan doğa harikası falez sahil bandında 5 mavi bayraklı plajı bulunuyor.

Girişlerin ücretsiz olduğu Erenkuş, Erdal İnönü Kent Parkı, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu plajları gezi rehberlerine, sosyal medya influencerlarının ‘görmeden gitmeyin’ listelerine çoktan girerken sadece 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde bu plajlardan 32 bin 542 kişi kendini Akdeniz’in masmavi sularına bıraktı.

Muratpaşa Belediyesi 2017’de Erdal İnönü, Mobil ve İnciraltı falez plajlarıyla ilk mavi bayrağını aldı.

Falez bandında küçük bir koyda bulunan Erdal İnönü Kent Parkı Falez Plajı, 126 metrekarelik güneşlenme alanına sahipkenbelediyenin Adalya Vakfı Engelsiz Kafe işletmesinin hemen alt tarafında bulunan Mobil Falez Plajı’nda ise ahşap platformla oluşturulmuş 175 metrekarelik güneşlenme alanı bulunuyor. Asansörle de inilebilen İnciraltı Falez Plajı ise 625 metrekarelik ahşap platform üzerine kurulu. Muratpaşa Belediyesi’nin 500 metrekarelik güneşlenme alanını bulunan Erenkuş Falez Plajı ise ilk mavi bayrağını 2018’de aldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin bin 800 metrekarelik ahşap platformuyla en büyük plajı olan Konserve Koyu Falez Plajı 2019’da aldığı mavi bayrağı devam eden yıllarda korumayı başardı.