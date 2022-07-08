Bayram yağmurla geliyor... 4 gün yurtta hava nasıl olacak?

Meteoroloji, 10 il için sarı uyarı yaptı. Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Düzce'de kuvvetli yağış bekleniyor. Bayram sonrası yağışlı ve serin hava hakim olacak.BURSA (İGFA) - Bayramın ilk günü Karadeniz ve İç Anadolu'da yağış görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre bayramın birinci günü olan 9 Temmuz Cumartesi günü; Bolu, Karabük, Düzce ve Kastamonu’nun iç kesimleri ile Ankara’nın merkezi ile kuzey ve batısı, Çankırı, Eskişehir, Kütahya çevreleri, Bilecik ve Bursa’nın güneydoğusunda kuvvetli yağış beklendiği açıklandı.

2. Gün (10 Temmuz 2022 Pazar): Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz’de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

3. Gün (11 Temmuz 2022 Pazartesi): Karadeniz’in kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

4. Gün (12 Temmuz 2022 Salı): Yağışların Karadeniz Bölgesi’nin geneli ile sınırlı kalacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı’ndan sonra yağışlı ve serin havanın Karadeniz Bölgesi genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.