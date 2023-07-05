Bayram trafiği telefonlara da yansıdı!

Kurban Bayramı tatilinde kara, hava ve demiryollarında yaşanan yoğunluk, telefon trafiğine de yansıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nı da içine 9 günlük tatil boyunca 21 milyar 629 milyon 252 bin 399 dakika telefon görüşmesi yapıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bayramda telefonlar hiç susmadı" dei.

21 milyar dakikanın üzerinde görüşmenin kayıtlara geçtiğni duyuran Bakan Uraloğlu, "736 milyon 844 bin 664 adet SMS atıldı. İletişim altyapısındaki hizmetlerimiz artık dünyada örnek olarak gösteriliyor. Milletimiz daha rahat görüşebilsin diye altyapı çalışmalarımızı güçlendirmeye de devam ediyoruz" dedi.

Bayram tatilinde vatandaşlar, Türkiye'de hizmet veren üç GSM operatörü üzerinden cep telefonuyla 21 milyar 629 milyon 252 bin 399 dakika görüşme gerçekleştirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, bu tarihler arasında 736 milyon 844 bin 664 adet kısa mesaj (SMS) etkileşimi gerçekleştiğini kaydetti.

İletişimdeki altyapı çalışmalarının her geçen gün güçlendiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Bayramda birbirine kavuşamayan vatandaşlarımızı, iletişim altyapısındaki güçlü ve kesintisiz hizmetle kavuşturduklarını ifade eden Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü: İletişim altyapısındaki hizmetlerimiz artık dünyada örnek olarak gösteriliyor. Milletimiz daha rahat görüşebilsin diye altyapı çalışmalarını güçlendirdik. Bu hizmetlerimiz teknolojinin her gün biraz daha gelişmesiyle, biz de yenileniyoruz. Teknolojinin artık bir sınırı yok. Bizim de buna ayak uydurmamız gerekiyor. Yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz." diye konuştu.