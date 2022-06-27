Son Dakika

Bayram tatili 9 gün oldu... Asgari ücrete ara zam geliyor

GÜNDEM 27.06.2022, 19:06
Bayram tatili 9 gün oldu... Asgari ücrete ara zam geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi. Asgari ücret için talimat verdiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonuna kadar çalışmanın tamamlanarak müjdeli haberi paylaşacaklarını söyledi. Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Kabine Toplantısı sona erdi.

4 saat süren toplantıda görüşülen asgari ücrete olası ek zam, memur ve emeklinin Temmuz ayı maaş iyileştirmelerinin yanı sıra Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzayıp uzamayacağı belli oldu.

'Millete Sesleniş' konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi, ekonomik, askeri tüm gücü 2053 vizyonunu ortaya koymak için kullanacaklarını söyledi. Erdoğan, yarın Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nde terör örgütü konusunda muhatapların riyakarlıklarını yüzlerine söyleyeceklerini anlattı.

https://youtu.be/I8Kt4sOpwAU

SURİYE'DE YENİ HAREKAT MESAJI

Suriye sınırında oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoru biter bitmez orada da yeni harekatların başlayacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm unsurlarına hazırlık çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili de mücadelelere yönelik değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, sabotaj sonucu çıktığı belirlenen yangın sonrası 5 bini aşkın alanın fidan dikilerek yeniden ihya edileceğini söyledi.

MADENCİLİKTE YENİ PROJE

Yeni kaynaklar bulmak için Karadeniz ve Akdeniz'de sondajların kesintisiz süreceğini ifade eden Erdoğan, önümüzdeki aylarda enerji konusunda milletin huzuruna yeni müjdelerle geleceklerini söyledi. Erdoğan, Eskişehir'de bin 200 ton cevher işleyecek tesis kuracaklarının müjdesini verdi.

Yatırım, istihdam, üretim, cari fazla üzerine kurulu ekonomi programlarını sürdüreceklerini kaydeden Erdoğan, "2023'ün Şubat-Mart aylarından itibaren enflasyonu hızla ve daha aşağılara indirebilmeyi hedefliyoruz" dedi.

EK BÜTÇEDEKİ CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ KANUN METNİNDEN ÇIKARILSIN

Yüksek enflasyondan dolayı ek bütçe ihtiyacına yol açtığını belirten Erdoğan, bütçenin detaylarından da bahsetti. Erdoğan, Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden fırtına koparanlara da göndermede bulundu. "TBMM’ye bir çağrıda bulunmak istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum" dedi.

"ASGARİ ÜCRET İÇİN TALİMAT VERDİM"

Asgari ücrete ara zamla ilgili en kısa sürede müjdeli bir haber paylaşmak istediğini ifade eden Erdoğan, asgari ücret için talimat verdiğini gerekli çalışmanın yapıldığını, hafta sonuna kadar çalışmanın tamamlanacağını söyledi.

Temmuz ayı memur maaşlarının bayram öncesinde 8 Temmuz'da zamlı şekilde ödeneceğini açıklayan Erdoğan, yaşlı ve engelli aylıklarının da yine bayram öncesinde ödeneceğini belirtti.

Erdoğan, Aile Destek Programının ilk ödemesini Temmuz ayında yapacaklarını açıkladı.

20 bin yeni öğretmen atanacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, atama sürecinin önümüzdeki günlerde başlatılacağını duyurdu.

Bu arada Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz ile birleştirildi.

Yorumlar (0)
22
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 28 Haziran 2022
İmsak 03:27
Güneş 05:27
Öğle 13:12
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31