Bayram tatili 9 gün oldu... Asgari ücrete ara zam geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi. Asgari ücret için talimat verdiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonuna kadar çalışmanın tamamlanarak müjdeli haberi paylaşacaklarını söyledi. Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Kabine Toplantısı sona erdi.

4 saat süren toplantıda görüşülen asgari ücrete olası ek zam, memur ve emeklinin Temmuz ayı maaş iyileştirmelerinin yanı sıra Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzayıp uzamayacağı belli oldu.

'Millete Sesleniş' konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi, ekonomik, askeri tüm gücü 2053 vizyonunu ortaya koymak için kullanacaklarını söyledi. Erdoğan, yarın Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nde terör örgütü konusunda muhatapların riyakarlıklarını yüzlerine söyleyeceklerini anlattı.

https://youtu.be/I8Kt4sOpwAU

SURİYE'DE YENİ HAREKAT MESAJI

Suriye sınırında oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoru biter bitmez orada da yeni harekatların başlayacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm unsurlarına hazırlık çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili de mücadelelere yönelik değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, sabotaj sonucu çıktığı belirlenen yangın sonrası 5 bini aşkın alanın fidan dikilerek yeniden ihya edileceğini söyledi.

MADENCİLİKTE YENİ PROJE

Yeni kaynaklar bulmak için Karadeniz ve Akdeniz'de sondajların kesintisiz süreceğini ifade eden Erdoğan, önümüzdeki aylarda enerji konusunda milletin huzuruna yeni müjdelerle geleceklerini söyledi. Erdoğan, Eskişehir'de bin 200 ton cevher işleyecek tesis kuracaklarının müjdesini verdi.

Yatırım, istihdam, üretim, cari fazla üzerine kurulu ekonomi programlarını sürdüreceklerini kaydeden Erdoğan, "2023'ün Şubat-Mart aylarından itibaren enflasyonu hızla ve daha aşağılara indirebilmeyi hedefliyoruz" dedi.

EK BÜTÇEDEKİ CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ KANUN METNİNDEN ÇIKARILSIN

Yüksek enflasyondan dolayı ek bütçe ihtiyacına yol açtığını belirten Erdoğan, bütçenin detaylarından da bahsetti. Erdoğan, Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden fırtına koparanlara da göndermede bulundu. "TBMM’ye bir çağrıda bulunmak istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum" dedi.

"ASGARİ ÜCRET İÇİN TALİMAT VERDİM"

Asgari ücrete ara zamla ilgili en kısa sürede müjdeli bir haber paylaşmak istediğini ifade eden Erdoğan, asgari ücret için talimat verdiğini gerekli çalışmanın yapıldığını, hafta sonuna kadar çalışmanın tamamlanacağını söyledi.

Temmuz ayı memur maaşlarının bayram öncesinde 8 Temmuz'da zamlı şekilde ödeneceğini açıklayan Erdoğan, yaşlı ve engelli aylıklarının da yine bayram öncesinde ödeneceğini belirtti.

Erdoğan, Aile Destek Programının ilk ödemesini Temmuz ayında yapacaklarını açıkladı.

20 bin yeni öğretmen atanacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, atama sürecinin önümüzdeki günlerde başlatılacağını duyurdu.

Bu arada Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz ile birleştirildi.