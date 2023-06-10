Bayram öncesi tezgahlar şenlendi

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber şeker, çikolata ve tatlı tezgahlarında hareketlilik yaşanıyor.ANKARA (İGFA) - Hem marketlerde hem çarşı pazarda tatlı bir telaş var. Sadece Ramazan Bayramı değil Kurban Bayramı’nda da çeşit çeşit çikolatalar bu yıl da ağızları tatlandıracak. Bayram yaklaştıkça satışların daha da hızlanması beklenirken, yanıltıcı indirimlere karşı dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor. Esnaf satışların bayram yaklaştıkça daha da hızlanacağını belirtirken tüketici dernekleri ise, bayram alışverişleri için tüketicileri merdiven altı ürün ve yanıltıcı indirimlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

ÇARŞI PAZAR HAREKETLENDİ

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala çarşı ve pazarda tezgahlar şenlendi. Esnaflar bayramlık şeker ve çikolatalar ile tezgahlarını doldurmaya başlarken vatandaşlar ise bayramda evlerine gelecek misafirlerine ikram etmek için şeker, çikolata ve tatlı telaşına düştü. Market ve alışveriş merkezlerinde de çikolata stantları kuruldu.