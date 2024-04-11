Bayram havasında 2. gün nasıl geçecek?

İç kesimlerde 2-4 derece artacak hava sıcaklığı ile ilgili diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmazken, yurt genelinde havanın mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 11 Nisan 2024 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunuyor.

Genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklenen günlük rapora göre, Meteoroloji, çığ tehlkesi ve kar erimesinin yanı sıra bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar uyarısında da bulundu.

Buna göre; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Rüzgârın, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.